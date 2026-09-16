Делегация из России и Китая посетила «Кванториум» в Красногорске

Российско-китайская делегация 15 сентября посетила детский технопарк «Кванториум Красногорск», где познакомилась с оборудованием и проектами юных инженеров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Российско-китайская делегация 15 сентября посетила детский технопарк «Кванториум Красногорск». Гостям показали образовательную инфраструктуру, современное оборудование и разработки воспитанников.

В Космоквантуме педагог Василий Жуков рассказал о программах подготовки. Делегации представили интерактивный глобус, модели спутников и ракет, включая разработки учащихся. В кванте промышленной робототехники воспитанник Артем Рычков показал «Робот-стерилизатор» и объяснил принцип его работы.

Воспитанники Георгий Глухов и Александра Смирнова презентовали проект «Виртуальная реконструкция утраченных советских военно-мемориальных объектов на территории Европы с применением технологий VR/AR». Представитель китайской делегации протестировал разработку с помощью VR-шлема.

Гости также посетили хайтек-цех и Аэроквантум. Артемий Терешкин и Артем Чеботарев представили свой проект, продемонстрировали учебные симуляторы и возможности учебных дронов. В лектории участники обсудили представленные практики, обменялись впечатлениями и задали вопросы педагогам и воспитанникам. По итогам встречи стороны отметили высокий уровень подготовки юных специалистов и значение международных обменов для развития инженерного образования.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.