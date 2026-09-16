Подмосковье восстанавливает пятиэтажный дом в Мариуполе

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Специалисты Подмосковья продолжают восстанавливать пятиэтажный дом в Жовтневом районе Мариуполя, пострадавший в 2022 году. Третий подъезд здания демонтировали и возводят заново, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Жовтневом районе Мариуполя продолжается восстановление пятиэтажного жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий в 2022 году. Работы на всех этапах контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сильнее других пострадал третий подъезд: динамические удары разрушили его верхние этажи. По итогам технического обследования его полностью демонтировали и решили возвести заново. В условиях плотной городской застройки работы требуют особой точности, поскольку два сохранившихся подъезда и расположенный рядом многоквартирный дом остаются жилыми.

Специалисты восстановили тепловой контур основной части дома: кровлю, окна и систему центрального отопления. Также они заменили канализацию, выполнили работы по электроснабжению и холодному водоснабжению, отделали места общего пользования.

Третий подъезд разобрали до основания. Строители усилили фундамент, выполнили армирование и бетонирование плит перекрытия, колонн и лестничных маршей. Сейчас ведется кладка стен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.