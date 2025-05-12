Законопроект о локализации такси могут принять во II чтении 13 мая

Законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей такси могут принять во втором чтении 13 мая. Он подвергался критике со стороны бизнес-сообщества, сообщает « Интерфакс ».

Рекомендацию принять законопроект в следующем чтении дал профильный думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Если депутаты поддержат инициативу, будут внесены изменения в федеральный закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), заработавший 1 сентября 2023 года.

В первом чтении законопроект приняли в январе 2024 года. С тех пор он не двигался.

С 1 марта 2026 года предлагают ввести ряд критериев для автомобилей, которые допускаются для работы в такси. Так, с этой даты к работе могут допустить как автомобили, изготовленные в рамках «новых» специнвестконтрактов, так и в рамках специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года.

С 1 января 2033 года будет предъявляться обязательное требование в части соответствия автомобилей, допускаемых в такси, нужному уровню локализации. Представители бизнеса отмечали, что подобным требованиям будут фактически соответствовать только некоторые модели «АвтоВАЗа», «Москвича» и Evolute. По их мнению, закон замедлит обновление автопарков и создаст проблемы для самозанятых.