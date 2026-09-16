Мобильный ФАП начнет вакцинацию от гриппа в Балашихе 21 сентября

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт с 21 сентября начнет вакцинацию взрослых жителей Балашихи от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мобильные бригады будут принимать жителей с 09:00 до 14:00. При отсутствии противопоказаний взрослым сделают прививку от гриппа вакциной «ФЛЮ-М» и от пневмококковой инфекции вакциной «Превенар-13». Необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

«Первая волна инфекционных заболеваний ожидается с наступлением заморозков, поэтому сентябрь является благоприятным временем для вакцинации. Вакцинироваться также можно в поликлиниках по месту прикрепления», — рассказала врач-эпидемиолог Алина Алиева.

Детей прививают от гриппа в детских поликлиниках после осмотра педиатра. По опубликованному графику ФАП будет работать у МФЦ Балашихи 21–23 сентября, 19–21 октября и 16–18 ноября 2025 года; у станций Заря — 24–26 сентября, 22–24 октября и 19–21 ноября, Салтыковская — 28–30 сентября, 26–28 октября и 23–25 ноября 2025 года.

У станции Никольская указаны даты 1 октября 2025 года — 3 октября 2026 года, 29–31 октября и 26–28 ноября 2026 года. У станций Железнодорожная, Кучино и Ольгино прием запланирован на октябрь–декабрь 2026 года. В микрорайонах Сакраменто и Купавна — 15 и 16 октября, а также 13 и 14 ноября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.