«Мособлгаз» подключил новую котельную в Серпухове к газопроводу

«Мособлгаз» проложил газопровод высокого давления к строящейся котельной на улице Подольской в Серпухове. Объект мощностью 24 МВт будет снабжать теплом три жилых района, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

«Мособлгаз» проложил газопровод высокого давления к строящейся котельной на улице Подольской в городском округе Серпухов. Работы выполнили открытым способом и методом горизонтально направленного бурения.

Этот метод позволяет прокладывать сети в городской черте без разрушения асфальтового покрытия и обходить коммуникации других ресурсоснабжающих организаций.

Котельная на улице Подольской строится в рамках государственной программы развития инженерной инфраструктуры. Ее мощность составит 24 МВт, объект будет обогревать три жилых района города. Одновременно продолжается строительство блочно-модульной котельной на улице Красных Партизан. Два объекта обеспечат надежное теплоснабжение более 12 тыс. жителей округа.

Перевод котельных на газ повысит эффективность их работы, снизит экологическую нагрузку и улучшит качество теплоснабжения района.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.