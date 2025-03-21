Тарифы вырастут: к чему может привести принятие закона о локализации такси

Регионы могут получить право устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых как такси. Принятие этого закона несет определенные риски, в том числе рост тарифов и уменьшение количества автомобилей, сообщил РИАМО председатель совета директоров «Таксопарка 369» Алексей Быков.

Законопроект о локализации такси, направленный на поддержку отечественного автопрома, обсуждается в России с ноября 2023 года. Он был внесен в Госдуму сенатором Андреем Кутеповым и депутатом от партии «Единая Россия» Владимиром Гутеневым.

Для оценки локализации предлагается ввести балльную систему. Баллы будут начисляться за детали и комплектующие, выпущенные в РФ, а также операции, выполненные на отечественных предприятиях. Согласно законопроекту, на «шашечки» смогут претендовать только автомобили с повышенным уровнем локализации.

В январе 2024 года проект закона был принят в первом чтении, после чего начался длительный процесс правок и обсуждения. К дискуссии подключились не только представители отрасли, но и эксперты в области экономики.

Например, Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ пришел к выводу, что потери федерального бюджета в случае принятия законопроекта могут составить 350 млрд рублей за три года. Таксисты уйдут «в тень» и перестанут платить налоги, сократится объем таможенных пошлин и акцизов за импортируемые автомобили, в отрасли возникнет дефицит кадров и машин, который неминуемо приведет к росту тарифов. Профессионалы также видят определенные риски.

Риск № 1. Снижение количества машин

«Количество моделей машин, которые будут соответствовать новым требованиям по локализации, можно пересчитать по пальцам. Точнее, их всего три», — говорит Быков.

В 2019 году было принято постановление правительства № 661, согласно которому право на заключение специальных инвестконтрактов (СПИК) получили автопроизводители с высоким уровнем локализации — более 90%. Действие постановления показало, что пока таких автомобилей в стране крайне мало. А это значит, что введение дополнительных ограничений усугубит негативную тенденцию: уже сейчас количество машин такси в экономклассе на 10% меньше, чем было год назад.

«Это очень серьезное ограничение, которое затронет как таксопарки, так и частных предпринимателей или самозанятых, предоставляющих услуги такси и использующих для этого свои личные автомобили, в подавляющем большинстве случаев — иномарки. Например, на Дальнем Востоке 99% машин импортного производства, и в других регионах ситуация не сильно отличается. Это значит, в случае принятия закона о локализации, пассажиры останутся без перевозчиков, водители — без средств зарабатывания денег, а бюджет — без налоговых отчислений», — сделал вывод Быков.

Риск № 2. Рост тарифов

Если таксисты массово пересядут на локализованные автомобили, они неизбежно столкнутся с дополнительными расходами, которые будут вынуждены заложить в тарифы. Например, замена привычных иномарок на машины китайского производства уже привела к повышению затрат на запчасти с 4 до 7–10% от выручки. При переходе на отечественные автомобили расходы на запасные части вырастут в 2–3 раза.

«Нужно учитывать не только затраты на запчасти, но и потери из-за простоя. Машины будут чаще ремонтироваться, время простоя увеличится, и это тоже придется закладывать в экономику. Мы должны признать, что отечественный автомобиль проезжает в среднем 150–200 тыс. км до капремонта двигателя или другого сложного ремонта. В такси машина используется постоянно, проезжает 90 тыс. км в год. Получается, за 1,5 года она выработает свой ресурс, и нужно будет ее либо менять, либо очень серьезно ремонтировать», — объяснил эксперт.

По словам Быкова, такая эксплуатация экономически нецелесообразна. Высоколокализованный автомобиль можно сравнить с бытовой техникой для домашнего применения, но ведь люди не используют одинаковые плиты дома и в столовых.

Риск № 3. Снижение уровня безопасности

Профессионалы отмечают еще один существенный минус автомобилей с высоким уровнем локализации. Они, как правило, с механической коробкой передач, а это существенно осложняет их эксплуатацию в течение восьмичасовой рабочей смены.

«В городах-миллионниках водить такую машину не только тяжело, но и опасно, потому что к концу рабочего дня водитель больше думает о своей левой ноге и правой руке, а не о ситуации на дороге. Системы ABS и ESP, отвечающие за безопасность, тоже нуждаются в доработке. Поэтому полный переход на локализованные автомобили приведет еще и к снижению уровня безопасности машин», — отметил Быков.

Это мнение подтверждают и результаты опроса водителей, который проводил «Таксопарк 369». Только 20% таксистов сказали, что готовы пересесть на Lada Vesta, и то при условии существенной доработки автомобиля.

«Такси — это частный бизнес, и перевозчик должен иметь право выбирать, какую машину ему использовать в качестве средства производства», — заключил эксперт.

Другие предложения

Профессиональное сообщество предлагает альтернативные меры, которые поддержат и отечественный автопром, и таксистов.

«Мы предлагаем сделать акцент на мерах поддержки и обеспечить прямое государственное субсидирование покупки отечественных машин для нужд такси. Сейчас субсидии выделяются по программам лизинга и в ограниченном количестве. В первую очередь субсидию можно получить на грузовой и спецтранспорт, а на легковой — по остаточному принципу. Кроме того, лизингодатели зачастую повышают ставки, если машина подлежит субсидированию. В итоге до таксопарков деньги просто не доходят», — рассказал Быков.

Поэтому прямое субсидирование может стать экономическим стимулом, чтобы водители чаще использовали в такси отечественные локализованные автомобили, добавил он.

Еще одной эффективной мерой поддержки, по мнению Быкова, может стать введение расширенных гарантий на автомобили, используемые в качестве такси. Например, на два года без ограничения пробега или на срок лизинга. Такая гарантия должна не продаваться, а предоставляться производителем в обязательном порядке и бесплатно, если машина приобретается для профессионального использования.

«В этом случае предприниматель или таксопарк могут быть уверены, что в течение определенного времени у них не будет проблем с ремонтом и запчастями. Для таксистов введение расширенных гарантийных обязательств станет стимулом к покупке отечественных машин, а для автопроизводителей — к повышению качества своей продукции», — подчеркнул специалист.