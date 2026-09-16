Свищ в лобке и деформация: укол для увеличения члена сделал москвича импотентом

Москвич столкнулся с фиброзом, инфекционным процессом и полной половой дисфункцией после попытки увеличить половой орган с помощью инъекций филлера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Желая изменить параметры без хирургического вмешательства, 35-летний житель столицы обратился к специалисту из соцсетей. Он предлагал быстрый результат за 20 тыс. рублей.

Суть популярной методики заключается во введении гиалуроновой кислоты в пенис. Она удерживает воду и якобы гарантирует прирост объема на 1,3–3 сантиметра всего за 40 минут процедуры.

Однако из-за использования некачественного препарата и нарушений техники введения у пациента началось тяжелое воспаление. Инфекция привела к образованию свища в лобковой области, постоянному выделению гноя, деформации и фактическому уменьшению органа. Несмотря на проведенную операцию по извлечению геля, восстановить эрекцию пока не удалось.

Медики отмечают рост аналогичных обращений, особенно среди молодых людей, выбирающих бюджетные косметологические услуги. На фоне осложнений в стране также фиксируется спрос на протезирование, стоимость которого варьируется от 300 тыс. до 1,3 млн рублей.

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