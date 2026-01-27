«Форменное жлобство»: Милонов раскритиковал рост цен на такси из-за снегопада
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Депутат Государственной думы Виталий Милонов резко осудил взвинченные из-за снегопада цены на такси и назвал эту ситуацию форменным жлобством, сообщает RT.
Из-за обильных снегопадов средняя стоимость поездки на такси в Москве увеличилась на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Москвичам приходится выкладывать за услугу круглую сумму, сопоставимую по цене с авиабилетом в Санкт-Петербург.
«Это форменное жлобство, когда бизнес наживается на людях из-за снега, дождя или еще чего-то. Снег — это не камни с неба. В России зимой он, как правило, выпадает достаточно часто. Думаю, что нам стоит привлечь ФАС, чтобы привести агрегаторы и таксопарки в чувство. Поездка на такси не должна стоить как билет на самолет», — заявил Милонов.
В связи с ухудшением погодных условий департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам воздержаться от использования личных автомобилей и пересесть на метро.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.