«Форменное жлобство»: Милонов раскритиковал рост цен на такси из-за снегопада

Из-за обильных снегопадов средняя стоимость поездки на такси в Москве увеличилась на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Москвичам приходится выкладывать за услугу круглую сумму, сопоставимую по цене с авиабилетом в Санкт-Петербург.

«Это форменное жлобство, когда бизнес наживается на людях из-за снега, дождя или еще чего-то. Снег — это не камни с неба. В России зимой он, как правило, выпадает достаточно часто. Думаю, что нам стоит привлечь ФАС, чтобы привести агрегаторы и таксопарки в чувство. Поездка на такси не должна стоить как билет на самолет», — заявил Милонов.

В связи с ухудшением погодных условий департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам воздержаться от использования личных автомобилей и пересесть на метро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.