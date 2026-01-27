Дешевле улететь в Петербург: сколько придется отдать москвичам за такси в снегопад

Цена такси в Москве в снегопад сравнялась со стоимостью авиабилетов в Петербург

Чтобы воспользоваться услугами такси во время снежного апокалипсиса, москвичам придется выложить круглую сумму, сопоставимую по цене с авиабилетом в Северную столицу, передает корреспондент РИАМО.

Так, один из агрегаторов такси предлагает совершить 1,5 часовую поездку с северо-востока мегаполиса в аэропорт Домодедово за 2927 рублей в тарифе «Эконом» и за 3048 рублей — в тарифе «Комфорт».

За такую сумму можно приобрести билет (без багажа) одного из лоукостеров и улететь в Санкт-Петербург. Для этого потребуется потратить всего 2154 рубля — это стоимость билета на 29 января.

Во вторник в Москве и области цены на такси «улетели в космос» из-за мощного снегопада. Из-за непогоды резко возрос спрос — заказов значительно больше, чем свободных машин.

