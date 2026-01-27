В Москве и области цены на такси «улетели в космос» из-за мощного снегопада
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В Москве и Подмосковье в 2-3,5 раза подорожали услуги такси на фоне мощного снегопада, сообщает ТАСС.
Из-за непогоды на такси возрос спрос. Но ценник тоже поднялся, так как заказов значительно больше, чем свободных машин.
В приложении «Яндекс. Такси» отметили, что во вторник стоит пересесть на общественный транспорт.
В Москве из-за снегопада и снежных заносов действует «оранжевый» уровень погодной опасности, в области — «желтый». Непогода продлится до четверга.
Пробки в Москве утром во вторник достигли 9 баллов из 10 возможных.
