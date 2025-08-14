Движение временно перекрыли на двух участках МКАД и ряде улиц в Москве

Автомобильное движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе 45 км и на съезде с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также временные ограничения ввели на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область, а еще на съезде на Киевское шоссе в районе 46 км МКАД по направлению в область и Калужской площади.

Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что участок Тверской улицы в Москве закроют с 15 по 18 августа из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводиться по технологии бесшовной укладки «единым ковром».