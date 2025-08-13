Участок Тверской улицы в Москве закроют 15–18 августа из-за замены асфальта

Ремонт дорожного покрытия пройдет 15–18 августа на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. На время замены асфальта проезд будет закрыт, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Ремонтные работы стартуют в 21:00 15 августа и будут завершены до 05:00 18 августа. В общей сложности заменим около 50 тыс. кв. м дорожного покрытия по технологии укладки „единым ковром“», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в период проведения работ автомобильное движение на участке длиной 1,8 км будет полностью перекрыто. В последний раз дорожное покрытие на этом участке меняли в 2021 году. Работы также проводились по технологии бесшовной укладки «единым ковром».

Вице-мэр добавил, что на сегодняшний день из-за высокой интенсивности движения на дороге появилась колейность, которая может привести к ДТП. В связи с этим специальная комиссия после осмотра участка приняла решение о проведении ремонта. Работы по замене асфальта будут проводиться круглосуточно и в ускоренном режиме.