Движение в метро Москвы восстановили после падения человека на пути Транспорт сегодня в 11:05 Фото - © Медиасток.рф

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили после падения человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение вводится в график. Утром 7 января человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Причины инцидента неизвестны. От станции «Выхино» до «Таганской» перекрывали движение. Интервалы хождения поездов временно увеличили в обратном направлении.