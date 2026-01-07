Движение в метро Москвы восстановили после падения человека на пути
Фото - © Медиасток.рф
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили после падения человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение вводится в график.
Утром 7 января человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Причины инцидента неизвестны.
От станции «Выхино» до «Таганской» перекрывали движение. Интервалы хождения поездов временно увеличили в обратном направлении.
