сегодня в 10:49

Движение частично перекрыли в Московском метро после падения человека на пути

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метро человек упал на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причины падения человека неизвестны.

От станции «Выхино» до «Таганской» движения нет. Интервалы движения поездов временно увеличены в обратном направлении.

В прошлый раз в столичном метро человек падал на пути 30 декабря 2025 года. Это произошло на юго-западном участке Сокольнической линии.

