Человек упал на пути на Сокольнической линии московского метро
Фото - © Медиасток.рф
На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы человек упал на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Интервалы движения временно выросли.
В прошлый раз человек падал на пути в московском метро 17 декабря. Это произошло на Таганско-Краснопресненской линии.
Падение на пути случилось на юго-восточном участке «фиолетовой» линии. Там временно увеличились интервалы движения поездов.
