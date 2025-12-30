сегодня в 16:54

Человек упал на пути на Сокольнической линии московского метро

На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы человек упал на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения временно выросли.

В прошлый раз человек падал на пути в московском метро 17 декабря. Это произошло на Таганско-Краснопресненской линии.

Падение на пути случилось на юго-восточном участке «фиолетовой» линии. Там временно увеличились интервалы движения поездов.

