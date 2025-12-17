Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке метро Москвы, поезда задерживаются

Происшествия
Московский метрополитен

Фото - © Московский метрополитен/Медиасток.рф

В среду утром пассажир упал на пути на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за инцидента на юго-восточном участке «фиолетовой» ветки временно увеличены интервалы движения поездов.

Подробности инцидента не сообщаются. Информация о состоянии пассажира отсутствует.

Ранее человек упал на рельсы на станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии. Его удалось достать живым.

