Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке метро Москвы, поезда задерживаются
Фото - © Московский метрополитен/Медиасток.рф
В среду утром пассажир упал на пути на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Из-за инцидента на юго-восточном участке «фиолетовой» ветки временно увеличены интервалы движения поездов.
Подробности инцидента не сообщаются. Информация о состоянии пассажира отсутствует.
Ранее человек упал на рельсы на станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии. Его удалось достать живым.
