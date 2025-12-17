сегодня в 09:42

Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке метро Москвы, поезда задерживаются

В среду утром пассажир упал на пути на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.