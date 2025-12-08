Выжил: как на БКЛ в Москве доставали упавшего на пути пассажира
Появилось видео со станции БКЛ в Мосметро, где на пути упал человек
Человек упал на рельсы на станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро столицы. Видео опубликовал «МК: срочные новости».
На видео со станции показано, как поезд метро стоит, а под ним кто-то светит фонариком. По громкой связи объявляют, что движения составов пока не будет.
Упавшего на рельсы пассажира достали живим.
Утром в понедельник составы на БКЛ против часовой стрелки следовали с увеличенными интервалами из-за сбоя. Как рассказали в пресс-службе городского Дептранса, движение поездов уже ввели в график.
