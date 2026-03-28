Движение в метро Москвы вернулось в график после смертельного падения на пути

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вернулось в график. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Станцию «Котельники» открыли для входа и выхода пассажиров.

Ранее там человек упал на пути. Его тело зажало между поездом и платформой.

В результате мужчина погиб. Интервалы движения выросли, но затем расписание вернулось в график. Причина падения человека на пути неизвестна.

