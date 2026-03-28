сегодня в 08:21

Упавший под поезд в метро Москвы пассажир погиб

Упавший под поезд на станции московского метро «Котельники» человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

Труп зажало между поездом и платформой. Обстоятельства, при которых человек оказался на путях, неизвестны.

На юго-восточном участке фиолетовой ветки выросли интервалы движения. Мера временная.

На опубликованной записи на месте происшествия находятся полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи. Пассажиров к поезду не подпускают.

