Упавший под поезд в метро Москвы пассажир погиб
Упавший под поезд на станции московского метро «Котельники» человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
Труп зажало между поездом и платформой. Обстоятельства, при которых человек оказался на путях, неизвестны.
На юго-восточном участке фиолетовой ветки выросли интервалы движения. Мера временная.
На опубликованной записи на месте происшествия находятся полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи. Пассажиров к поезду не подпускают.
