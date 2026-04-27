Движение поездов восстановили на двух направлениях МЖД после сбоя из-за непогоды

Из-за непогоды были приостановки движения составов на перегоне Лобня — Марк Савеловского направления МЖД, на участке Быково — Люберцы Казанского направления, движение электричек уже восстановили, сообщает пресс-служба МЖД.

На перегоне Лобня — Марк из-за снега и ветра произошел обрыв контактного провода. Поезда временно не ходили в сторону Москвы. В 10:26 движение восстановили в штатном режиме.

Из-за налипания снега и сильного ветра на путь на перегоне Быково — Люберцы упало дерево. Не было движения в сторону столицы. Оно уже восстановлено.

В пути задерживаются несколько электричек в обоих направлениях. Железнодорожники делают все необходимое для введения поездов в график.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, случаются аварии. Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.