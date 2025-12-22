Движение поездов на участке Электрогорск-Павловский Посад восстановили после ЧП
Восстановлено движение поездов на участке Электрогорск – Павловский Посад Горьковского направления МЖД. Электрички курсируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Специалисты делают все необходимое для возврата пригородных поездов в график.
Ранее сообщалось, что временно перестали курсировать пригородные поезда на участке Электрогорск – Павловский Посад. Это случилось из-за искрения на крыше вагона электропоезда. Там примерно в 07:50 на станции Электрогорск из-за короткого замыкания контактный провод дотронулся до крыши вагона. Она нагрелась, и появились искры.
В соцсетях выкладывали видео, на котором у электрички горела крыша. От нее исходил белый дым.
