сегодня в 09:55

Движение поездов на участке Электрогорск-Павловский Посад восстановили после ЧП

Восстановлено движение поездов на участке Электрогорск – Павловский Посад Горьковского направления МЖД. Электрички курсируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Специалисты делают все необходимое для возврата пригородных поездов в график.

Ранее сообщалось, что временно перестали курсировать пригородные поезда на участке Электрогорск – Павловский Посад. Это случилось из-за искрения на крыше вагона электропоезда. Там примерно в 07:50 на станции Электрогорск из-за короткого замыкания контактный провод дотронулся до крыши вагона. Она нагрелась, и появились искры.

В соцсетях выкладывали видео, на котором у электрички горела крыша. От нее исходил белый дым.

