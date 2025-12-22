сегодня в 09:12

Электрички не ходят от Электрогорска до Павловского Посада из-за ЧП с поездом

Временно перестали курсировать пригородные поезда на участке Электрогорск-Павловский Посад. Это произошло из-за искрения на крыше вагона электропоезда, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

22 декабря в 07:50 на станции Электрогорск Горьковского направления МЖД из-за короткого замыкания контактный провод свалился на крышу вагона. Крыша нагрелась, появились искры.

В момент происшествия людей в вагоне не было. Искрение потушили силы локомотивной бригады. Причины инцидента выясняют.

При этом на движение электричек главного хода Горьковского направления происшествие не повлияло.

Ранее в Сети появилось видео, на котором у электрички в Электрогорске горит крыша. Также от нее шел белый дым.

