Электричка загорелась в подмосковном Электрогорске

сегодня в 08:31

В Электрогорске в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья загорелась электричка. Она двигалась по направлению к столице, сообщает « МК: срочные новости ».

На опубликованной записи видно, что у электрички горит крыша. От нее идет белый дым.

Пассажиры в панике бегают рядом с вагоном. Электричка остановилась. Причина возгорания не называется.

Ранее движение прервалось на МЦД-4. Причина была в сломанной электричке.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.