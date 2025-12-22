Электричка загорелась в подмосковном Электрогорске
В Электрогорске в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья загорелась электричка. Она двигалась по направлению к столице, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованной записи видно, что у электрички горит крыша. От нее идет белый дым.
Пассажиры в панике бегают рядом с вагоном. Электричка остановилась. Причина возгорания не называется.
Ранее движение прервалось на МЦД-4. Причина была в сломанной электричке.
