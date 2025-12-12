Движение прервалось на МЦД-4 из-за сломанной электрички
В настоящий момент нет движения поездов на участке Москва-Сити — Москва-Белорусская на МЦД-4 в сторону Железнодорожной, сообщает Telegram-канал «Подслушано МЦД-4».
Причиной сбоя, по словам очевидцев, стал неисправный поезд на платформе «Москва-Сити». Электричку планируют отбуксировать, для этого вызвали вспомогательный состав.
Ожидаются массовые задержки и сокращения диаметральных поездов.
