Движение поездов на МЦК восстановлено после сбоя

На Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено движение поездов, также оно введено в график, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Во вторник утром на МЦК приостановили движение поездов по часовой стрелке. Это нужно было, чтобы проверить один из составов.

Подробностей инцидента не сообщалось.

Утром во вторник сбой произошел на Замоскворецкой линии метро из-за человека на пути. Временно не курсировали поезда на центральном участке ветки.