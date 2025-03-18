На МЦК приостановили движение поездов

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На Московском центральном кольце (МЦК) временно остановили движение по часовой стрелке, чтобы проверить состав. Пассажиров просят пользоваться поездами, следующими в направлении против часовой, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Над решением проблемы работают железнодорожники. Принимаются меры для скорейшего возобновления движения.

Утром в московском метро погиб пассажир, упавший на пути на станции «Белорусская». Мужчина рухнул прямо под приближающийся поезд. Проводится проверка.

Из-за упавшего на пути мужчины останавливали движение на части Замоскворецкой линии метро. Составы не курсировали от станции «Сокол» до «Новокузнецкой».