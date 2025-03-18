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Пассажир погиб после падения на пути на станции метро «Белорусская»

На станции «Белорусская» Замоскворецкой линии столичного метрополитена мужчина упал на пути под приближающийся поезд, сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-службе московского главка МВД РФ, пассажир погиб.

Там добавили, что причины и обстоятельства данного инцидента устанавливают специалисты. По факту гибели мужчины начата проверка.

Утром во вторник сбой произошел на центральном участке «зеленой» ветки метро из-за человека на пути. Временно не ходили поезда.