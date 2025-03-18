сегодня в 09:28

Поезда по «зеленой» ветке метро вновь едут по графику после сбоя

Движение поездов на Замоскворецкой линии московской подземки ввели в график после произошедшего сбоя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее во вторник на центральном участке «зеленой» ветки останавливали движение составов из-за человека на пути. Поезда не ходили от «Сокола» до «Новокузнецкой».

В обратную сторону интервалы между поездами были увеличены.

Инцидент с пассажиром случился на станции «Белорусская». Мужчина случайно упал на пути и погиб под колесами поезда.