Движение на внешней стороне МКАД у 78 км ограничили до 2 полос

На внешней стороне МКАД, на 78 км, ограничили движение транспорта до двух полос, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей призвали быть внимательными и заранее продумывать маршрут в условиях ограничения движения.

Также ранее для проезда транспорта временно перекрыли две аллеи возле Музея Петровского путевого дворца в Москве. Сейчас там нельзя проехать по Левой Дворцовой аллее и Правой Дворцовой аллее.

Утром в понедельник перекрыли и снова открыли движение на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

