Новые перекрытия: в Москве для транспорта закрыли 2 дороги

сегодня в 11:55

Движение перекрыли на 2 аллеях в Петровском парке в Москве

Для проезда транспорта временно перекрыты две аллеи возле Музея Петровского путевого дворца в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас там нельзя проехать по Левой Дворцовой аллее и Правой Дворцовой аллее.

Водителей попросили быть внимательными и строить маршруты по городу заранее. Подробностей не сообщается.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», заторов в районе перекрытий нет.

Утром в понедельник перекрыли и снова открыли движение на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

