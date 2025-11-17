Новые перекрытия: в Москве для транспорта закрыли 2 дороги
Движение перекрыли на 2 аллеях в Петровском парке в Москве
Для проезда транспорта временно перекрыты две аллеи возле Музея Петровского путевого дворца в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Сейчас там нельзя проехать по Левой Дворцовой аллее и Правой Дворцовой аллее.
Водителей попросили быть внимательными и строить маршруты по городу заранее. Подробностей не сообщается.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», заторов в районе перекрытий нет.
Утром в понедельник перекрыли и снова открыли движение на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
