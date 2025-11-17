сегодня в 11:33

Движение открыли на участке МКАД и съезде с Варшавского шоссе

Движение на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД вновь открыли, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение временно было перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД утром в понедельник.

Теперь оба участка открыты для проезда автомобилей.

С чем были связаны причины перекрытия, не уточняется.

