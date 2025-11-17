Движение открыли на участке МКАД и съезде с Варшавского шоссе
Движение на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД вновь открыли, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение временно было перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД утром в понедельник.
Теперь оба участка открыты для проезда автомобилей.
С чем были связаны причины перекрытия, не уточняется.
