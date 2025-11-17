В Москве продолжают перекрывать движение для транспорта
В Москве закрыли движение на съезде с Варшавского шоссе
Движение транспорта продолжают перекрывать в Москве. Теперь оно закрыто на съезде с Варшавского шоссе в сторону МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
До этого закрыли для проезда транспорта часть внутренней стороны МКАД в районе Волгоградского проспекта.
Водителей попросили быть внимательными и строить маршруты по городу заранее.
Подробности и причины закрытия неизвестны.
