В Москве продолжают перекрывать движение для транспорта

В Москве закрыли движение на съезде с Варшавского шоссе

Движение транспорта продолжают перекрывать в Москве. Теперь оно закрыто на съезде с Варшавского шоссе в сторону МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

До этого закрыли для проезда транспорта часть внутренней стороны МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Водителей попросили быть внимательными и строить маршруты по городу заранее.

Подробности и причины закрытия неизвестны.

