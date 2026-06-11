Внешнеполитическое ведомство ЕС в современном мире работает не так, как должно. По его словам, структура неэффективна. Проблема носит системный характер, поэтому дипслужбу необходимо перестраивать, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Париж, Берлин и другие европейские столицы обсуждают несколько вариантов. Среди них — лишение полномочий главы евродипломатии и самого ведомства с возвратом контроля под крыло Еврокомиссии и государств-членов. Франция предложила ограничить автономию главного дипломата и ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 дипломатических представительств.

Источники рассказали, что представители ряда стран в частных беседах указывали на слишком большое дублирование функций между Европейской службой внешних связей, национальными МИДами и управлениями внешних связей Еврокомиссии и Евросовета. При этом координация между ними отсутствует.

Эти опасения усилились после того, как Каллас начала высказывать собственную позицию по таким вопросам, как отношения ЕС с Китаем, и вносить предложения, которые еще не получили одобрения столиц.

Журналисты испанского издания Pais охарактеризовали нынешнее руководство Евросоюза как вероятно наихудшее за несколько десятилетий, отметив, что Каллас стала его неотъемлемой частью. По мнению обозревателей, глава евродипломатии настолько сфокусирована на антироссийской повестке, что это искажает ее подход к решению всех остальных международных вопросов.

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