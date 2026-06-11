Успокоение, но зависимость: чем опасен ежедневный прием валокордина

Пристрастие человека к валокордину и прочим аптечным препаратам может вызвать нарушение сна и зависимость, сообщил РИАМО врач-нарколог медцентра «Институт профилактики» Александр Ковтун.

«Он содержит в своем составе фенобарбитал. Это снотворное, и его употребление снижает время реакции на опасность, затормаживает. Человека клонит в сон, особенно если это подросток, ребенок, он должен быть очень чувствительным к подобным препаратам», — сказал Ковтун.

Доктор подчеркнул, что, как правило, валокордин пузырьками не употребляют. Но могут принимать часто, ежедневно.

По его словам, например, находясь в взволнованном состоянии, человек так успокаивается. Тогда может сформироваться барбитуровая зависимость. так бывает у пенсионеров и пожилых. Они просто потом не спят без капель. У подростков такое бывает крайне редко.

Ковтун отметил, что любое лекарство не нужно употреблять без назначения врача. В случае с упомянутыми выше препаратами может развиться нарушение сна и зависимость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.