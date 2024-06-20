Движение на Ярославском направлении МЖД восстановили после падения дерева
Из-за падения дерева на контактную сеть на перегоне Зеленый бор — Болшево Ярославского направления МЖД было приостановлено движение поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
На данный момент движение восстановлено.
Произошло также нарушение габарита контактной сети Курского направления МЖД. Движение поездов приостановили в границах станции Шарапова Охота.
Работы продолжаются. На месте трудятся аварийные бригады железнодорожников.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что по территории Москвы в четверг прошел 10-бальный шторм, порывы ветра достигали 25 м/с, или 90 км/ч. При подобном сильном ветре происходят значительные разрушения на земле, он валит деревья и вырывает их с корнем.