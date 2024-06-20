Движение на Ярославском направлении МЖД восстановили после падения дерева

На данный момент движение восстановлено.

Произошло также нарушение габарита контактной сети Курского направления МЖД. Движение поездов приостановили в границах станции Шарапова Охота.

Работы продолжаются. На месте трудятся аварийные бригады железнодорожников.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что по территории Москвы в четверг прошел 10-бальный шторм, порывы ветра достигали 25 м/с, или 90 км/ч. При подобном сильном ветре происходят значительные разрушения на земле, он валит деревья и вырывает их с корнем.