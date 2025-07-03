Шахматист из Балашихи завоевал серебро на Кубке мира

Шахматист из Балашихи Михаил Марков завоевал серебро на детском Кубке мира по классическим шахматам. Турнир прошел в Батуми и стал для юного спортсмена дебютом на международной арене, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Михаил Марков — воспитанник шахматного клуба «Рассвет» в микрорайоне Железнодорожный. На детском Кубке мира в группе мальчиков до 8 лет в матче за первое место он уступил сопернику из Турции и со счетом 0:2 и финишировал вторым.

История успеха Михаила — это вдохновение для многих спортсменов. Путь к серебряной медали Кубка мира был непростым, но упорство и талант шахматиста привели его к этой победе.

В июне этого года Михаил Марков стал чемпионом России среди школьников. Он стал лучшим среди 526 юных спортсменов из 56 регионов страны. Балашихинец стал победителем в возрастной категории 2018 года рождения и моложе, набрав 7 очков из 8 возможных.

«Шахматы — это не просто игра, а уникальная спортивная дисциплина, которая развивает стратегическое мышление, логику, концентрацию и терпение. Эти качества особенно важны для подрастающего поколения, формируя навыки, необходимые для успешной учебы и жизни. В Балашихе активно развивается шахматное движение, в частности, в рамках Балашихинской школьной лиги. Эта дисциплина дает ребятам возможность не только соревноваться на высоком уровне, но и учиться работать в команде, ставить цели и достигать их», — сказал Сергей Юров.

Он также отметил, что в июне 2025 года в Балашихе прошел первый этап Кубка Карякина по шахматам. По результатам первого этапа 24 юных шахматиста выиграли путевки в финал международного детского турнира. Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с 10 сильнейшими участниками в парке «Пехорка» в Балашихе.

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