В Котельниках продолжается благоустройство набережной пруда

Здесь уже завершены работы по демонтажу старых коммуникаций, асфальтового покрытия, вывезен мусор. В настоящее время активно ведутся работы по организации пешеходных дорожек: осуществляется подсыпка песка и щебня, укладка армирующей сетки, тротуарной плитки и бортового камня. Кроме того, продолжается прокладывание подземных коммуникаций и подготовка к монтажу новых опор освещения.

В соответствии с проектом, на территории набережной будут установлены новые скамейки, урны и детские качели, смонтирована система освещения, уложена тактильная плитка для маломобильных граждан, а также проведены работы по дополнительному озеленению. В рамках Муниципальной программы «Экология и окружающая среда» планируется очистить водную гладь пруда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.