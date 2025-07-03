Удар во время построения: «Ъ» узнал подробности гибели замглавкома ВМФ Гудкова

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«Ъ»: замглавкома ВМФ Гудков погиб от обстрела в ходе построения личного состава

Герой России и замглавнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков погиб в Курской области во время украинского удара по передовому командному пункту, когда проводилось построение личного состава, утверждает «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его данным, вместе с военачальником также погибла группа старших офицеров Минобороны.

Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко заявлял, что Михаил Гудков «погиб, выполняя долг офицера, вместе со своими однополчанами».

«Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — писал глава Приморья в своем Telegram-канале.

Смерть заместителя главнокомандующего ВМФ также подтвердило Минобороны России. По данным оборонного ведомства, гвардии генерал-майор погиб 2 июля в ходе боевой работы в приграничном районе Курской области.

«АиФ-Приморье» со ссылкой на источники писал, что Гудков погиб во время украинского ракетного удара по штабу морпехов.