Ракеты попали в штаб? СМИ узнали, как замглавкома ВМФ Гудков погиб под Курском

сегодня в 13:23

«АиФ»: замглавкома ВМФ Гудков погиб при ракетном ударе по штабу под Курском

Замглавнокомандующего ВМФ, Герой России и гвардии генерал-майор Михаил Гудков погиб во время украинского ракетного удара по штабу морпехов в Курской области, утверждает «АиФ-Приморье» со ссылкой на информированный источник. Официально информация об атаке на штаб пока не подтверждалась.

Журналисты пишут, что Гудков, ранее служивший командиром известной приморской 155-й бригады морской пехоты, погиб вечером 1 июля. В тот день, по данным издания, военачальник находился на полевом пункте управления.

«По сообщению информированного источника, по полевому штабу морпехов было выпущено несколько ракет», — говорится в статье.

По неподтвержденным данным, украинские радиоразведчики смогли узнать расположение штаба морпехов в Курской области. В среду, 2 июля, во Владивостоке праздновался День города — предположительно, приморские армейцы могли пользоваться телефонной связью, чтобы поздравить город с праздником, добавляет СМИ.

«Кроме того, высказывалось предположение, что у противника был „крот“ в расположении морпехов», — говорится в статье.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил, что замглавкома ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области. Официально обстоятельства гибели Героя России пока не разглашались.