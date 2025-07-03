Фото - © Станция «Рижская» -Рижской линии метро перед закрытием на реконструкцию/Медиасток.рф

сегодня в 17:53

Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы снова в графике

Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы находится в графике после проверки состава. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Станция «Калужская» функционирует в штатном режиме.

До этого на южном участке Калужско-Рижской линии метро проверяли состав. Из-за этого на время увеличились интервалы.

Ранее движение на Большой кольцевой линии метро временно прекращалось от станции метро «Мневники» до «Аминьевская». На пути упал человек.