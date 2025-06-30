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Движение на БКЛ метро полностью восстановлено после сбоя

В Москве на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро временно прекращалось движение поездов от станции «Мнёвники» до станции «Аминьевская». Сейчас оно восстановлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на путях оказался человек. Кадры с места происшествия появились в Сети в понедельник вечером.

Очевидцы утверждали, что пассажир уснул прямо на рельсах. Его не смог разбудить даже приближающийся поезд.

В настоящий момент движение на Большой кольцевой линии восстановлено в графике.