Россияне массово отказываются от поездок в Азербайджан, спрос понизился на 30%

Тысячи жителей России начали массово отменять поездки в Азербайджан после того, как там задержали их сограждан. Спрос снизился не менее, чем на 30%, за последние трое суток, сообщает Mash .

По его информации, в Азербайджане находятся от 300 до 500 россиян, поехавших в страну, купив путевку у туроператоров. Также там находятся от 10 до 15 тыс. человек из числа тех, кто прилетел в республику самостоятельно.

По словам турагентов, россияне отказываются от поездок в Азербайджан. Вместо республики, они отправляются в Турцию, Грузию и Объединенные Арабские Эмираты. Многие также выбирают туры по РФ.

В АТОР отмечают, что туристы в Азербайджане пока не просили вернуть их в Россию. Проблемы с авиарейсами отсутствуют. Границы в стране работают. У всех есть возможность покинуть страну.

В промежутке с января по апрель Азербайджан посетили примерно 180 тыс. человек.