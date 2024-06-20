Синоптик Тишковец: в столице прошел 10-балльный шторм

По территории Москвы в четверг прошел 10-бальный шторм, порывы ветра достигали 25 м/с, или 90 км/ч, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По шкале Бофорта это 10-бальный шторм из 12 возможных! Давление воздушного потока — 45-50 кг на метр квадратный», — пояснил синоптик в своем Telegram-канале.

Метеоролог добавил, что при подобном сильном ветре происходят значительные разрушения на земле, он валит деревья и вырывает их с корнем. На море в этом случае можно наблюдать высокие волны до 7-10 м.

Днем в четверг на Московский регион обрушился мощный ураган «Эдгар», он сопровождался ливнем и штормовыми порывами ветра. Из-за непогоды повалены деревья, покорежены некоторые конструкции. Есть пострадавшие и погибшие.