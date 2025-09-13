сегодня в 23:24

Для движения поездов в Орловской области открылся альтернативный маршрут

Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщается в Telegram-канале МЖД.

«На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту», — говорится в сообщении.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что взрыв произошел при проверке железнодорожных путей, где в итоге были обнаружены взрывные устройства. В результате взрыва погибли два сотрудника Росгвардии.

Сразу 10 пассажирских поездов задерживаются до 4,5 часов из-за оперативных мероприятий, проводимых на участке Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, где произошел взрыв на железнодорожных путях.