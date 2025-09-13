10 пассажирских поездов задерживаются из-за взрыва на путях в Орловской области

Сразу 10 пассажирских поездов задерживаются до 4,5 часов из-за оперативных мероприятий, проводимых на участке Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, где произошел взрыв на железнодорожных путях. Об изменении в расписании сообщила Московская железная дорога .

Среди задержанных поездов — рейсы между Москвой и Белгородом (№ 742, № 741, № 743), поезд Москва — Кисловодск (№ 143), а также Белгород — Санкт-Петербург (№ 30) и Санкт-Петербург — Белгород (№ 119).

Кроме того, откладывается отправление поезда № 726 из Курска в Москву. В списке задержанных также четыре пригородных поезда: Курск — Орел (№ 6336, № 6338) и Орел — Курск (№ 6337).

Сотрудники железнодорожных бригад активно помогают пассажирам и следят за комфортной температурой в вагонах. Тем временем диспетчеры внимательно отслеживают все поезда с задержками в пути.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что взрыв произошел при проверке железнодорожных путей, где в итоге были обнаружены взрывные устройства. В результате происшествия два человека погибли, еще один ранен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.