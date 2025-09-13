Взрыв на железной дороге в Орловской области: двое погибли, есть раненый

13 сентября в Орловской области два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и попал в больницу после взрыва на железнодорожных путях. Предполагается, что погибли обходчики железнодорожных путей, пишет Baza .

Предварительно известно, что взрыв на железной дороге прогремел в одном из районов региона. Где именно, пока не уточняется.

По оперативной информации, погибнуть могли обходчики железнодорожных путей. Два человека получили смертельные травмы, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Что стало причиной взрыва, выясняется. Официальной информации о случившемся на момент публикации заметки нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале накануне сообщил, что в ночь на 12 сентября над регионом были сбиты девять вражеских беспилотников. Тогда никто не пострадал, повреждения также не зафиксированы.

