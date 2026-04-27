Опасность в телефоне: что грозит детям в мессенджерах

Педагог Нилова: с ребенком нужно составить правила, что нельзя делать в телефоне

Мессенджеры могут представлять реальную угрозу для детей, если их использование не контролируется. Без четких правил и понимания рисков ребенок может столкнуться с незнакомцами и передать личную информацию. Педагог-психолог, директор филиала АНО «Радость детства» Ольга Нилова объяснила в разговоре с РИАМО, какие опасности скрываются в телефоне и как родителям защитить детей.

«Самое главное — вместе с ребенком составить список правил, обсудить каждый пункт: что можно делать в телефоне, что нельзя. Эти правила ребенок может повесить дома на видном месте. И обязательно, чтобы родители еще раз проговорили с ребенком каждый пункт», — сказала Нилова.

Она добавила, что родителям нужно установить на телефоны детей родительский контроль, чтобы видеть, с кем общается ребенок, какие приложения скачивает и разрешать или не разрешать установку.

Нилова уточнила, что самое главное — и у педагога, и у родителей должны быть доверительные отношения с ребенком.

«Нужно объяснить: что бы ни случилось, куда бы он ни зашел, что бы ни сделал и кому бы ни передал, он обязательно должен рассказать об этом взрослым, педагогу или родителям. Родители обязательно помогут. Это ключевой момент — доверие и поддержка», — подчеркнула педагог.

Нилова отметила, что также важно рассказать детям о том, что передавать личную информацию никому нельзя, кто бы там ни был.

«Нужно объяснить на примере, что могут взломать аккаунт и писать от лица родителей или друзей, просить личную информацию. Рассказать, что этого делать ни в коем случае нельзя», — отметила специалист.

