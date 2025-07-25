Дизайн схемы Мосметро кардинально поменяли впервые с 2013 года

Столичный Дептранс показал новый дизайн схемы столичного метро. Его кардинально поменяли впервые с 2013 года.

Обновленный дизайн был представлен перед открытием нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ». Нововведения направлены на то, чтобы пассажиры еще быстрее считывали информацию с карты. Некоторые элементы на схеме внедрили впервые за 90 лет.

Что изменилось:

для оформления использованы только плавные линии;

на схеме появились крупные парки в пешей доступности от метро;

на карте также добавлены иллюстрации зданий ж/д и речных вокзалов и небоскребов делового центра «Москва-Сити».

Схема метро в новом дизайне уже появилась на некоторых станциях. Вскоре ее можно будет увидеть в поездах. Всего к открытию нового участка Троицкой линии разместят более 38 тыс. схем.

«Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он также напомнил, что в ближайшие годы в рамках программы развития Московского транспорта до 2030-го, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе откроют еще две линии метро.

Ранее стало известно, что всего за пять лет в Москве построят 30 новых станций метро. На данный момент в активной реализации находятся три линии — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.