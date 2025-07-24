За пять лет в Москве построят 30 новых станций метро

Современная и эффективная транспортная сеть — основа устойчивого развития Москвы, которая обеспечивает связь как внутри столицы, так и с соседними городами. Новые линии и станции метро, удобные пересадки стимулируют комплексное развитие районов, повышая их инвестиционную привлекательность. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов уточнил, что город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена по поручению столичного мэра Сергея Собянина.

На данный момент в активной реализации находятся три линии — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

«Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности» — поделился вице-мэр.

Троицкая линия метро

Линия пройдет от станции ЗИЛ МЦК в Даниловском районе до Троицка. Общая протяженность составит почти 43 км. На ней будет 17 станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки», и «Троицк».

21 июня 2025-го состоялся технический пуск участка «Новаторская» — «ЗИЛ» протяженностью 9,7 км. Здесь строятся четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

Участок планируется открыть уже в сентябре этого года.

В 2029 году ожидается открытие шести станций линии: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки», «Троицк».

Планируется, что на станции «ЗИЛ» появится пересадка на Бирюлевскую линию метро.

Рублево-Архангельская линия

Линия будет идти от «Москва-Сити до делового кластера „СберСити“ в Рублево-Архангельском. В перспективе — до Красногорска. Общая протяженность составит 27,6 км. На ней разместятся 12 станций: „Деловой центр“, „Шелепиха“, „Звенигородская“, „Народное Ополчение“, „Бульвар Генерала Карбышева“, „Серебряный бор“, „Строгино“, „Липовая Роща“, „Рублево-Архангельское“, „Ильинская“, в перспективе — „Красногорск“, „Изумрудные холмы“.

С Рублево-Архангельской линии можно будет пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Открытие первых станций запланировано на 2026 год, полное открытие линии (до станции «Ильинская») — 2027 год.

Линия позволит улучшить транспортное обслуживание около 1 миллиона нынешних и будущих жителей 7 центральных, западных и северо-западных районов Москвы. Также снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро.

Известно, что 18 июля была полностью завершена проходка тоннелей на первом участке Рублево-Архангельской линии метро.

Сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий рассказал, почему для мегаполиса такое значение имеет строительство и развитие метро.

«Реализация проектов по строительству новых линий метро — это не просто расширение транспортной инфраструктуры, а мощный катализатор экономического роста столичных районов. Особое внимание хочу уделить трем активно строящимся линиям — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Их реализация не только улучшит транспортную доступность для миллионов москвичей, но и создаст основу для развития новых городских кварталов с современной инфраструктурой», — резюмировал эксперт.