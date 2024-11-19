Денег не хватит: эксперт оценил идею национальной автомобильной платформы

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что 8,78 млрд рублей, предназначенные на разработку национальной автомобильной платформы НАМИ, не хватит для качественной работы, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Есть ли у нас возможность выделять такие суммы, а ведь они могут быть умножены на два для того, чтобы создать велосипед», — сказал эксперт.

По его словам, информация о создании платформы и новых машин навеивает некоторые сомнения. Он не считает целесообразным выпускать электромобиль, который будет по многим показателям отставать от современных реалий.

Используемые сегодня узлы и агрегаты не являются российскими и уже устарели, также отметил эксперт.

Поправку в проект бюджета о разработке национальной автомобильной платформы одобрил комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ.

Ранее в Московской области появились 13 новых «быстрых» зарядных станций для электротранспорта. Они располагаются в разных округах Подмосковья.